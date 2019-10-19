شقيق جيسي عبدو يفسد لحظات انسجامها بوصلة رقص في منزلها.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

افسد شقيق الفنانة اللبنانية جيسي عبدو لحظات استمتاع خاصة للممثلة الشابة، كانت ترقص فيها على إحدى الأغاني الخليجية بمنزلها.

جيسي شاركت الفانز بتفاصيل الواقعة بمقطع فيديو طريف، ظهرت فيه ترقص أمام الكاميرا بشكل عكس مدى انسجامها، ليظهر شقيقها فجأة ويقطع عليها الوصلة، حيث حملها خارج الغرفة في لقطات فجرت ضحكات فانز جيسي التي كتبت معلقة على الفيديو: «يعني عنجددددد خيّي ما بيحب يشوف حداً مبسوط !!!! مين عندو شخص بحياتو هيك ؟؟؟ منشنووو عالسريع».

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من ناحية أخرى، يُعرض لجيسي عبدو حالياً مسلسل جديد بعنوان «لا قبلك ولا بعدك» كل يوم خميس وجمعة الساعة ٩:٣٠ على قناة الجديد الفضائية اللبنانية، وتشارك الفنانة في بطولته أمام أيمن قيسوني، عباس شاهين، أيمن قيسوني، رانيا عيسى، أرزة شدياق، شيرين ساسين، جاد بو كرم، ايلي شمالي، نتالي سلامة، تأليف كريستين بطرس، إخراج جورج روكز.

يُذكر أن جيسي عبدو شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «صانع الأحلام» سيناريو بشار عباس، إخراج محمد عبدالعزيز، ويشارك جيسي بطولته، مكسيم خليل، طوني عيسى، وغيرهما.