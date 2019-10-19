بعد أنباء انفصال والدتها.. ابنة أصالة تستعين برضوى الشربيني في هجمة على الرجال.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي تتردد أنباء عن وجود خلافات قوية بين الفنانة السورية أصالة وزوجها المنتج والمخرج طارق العريان، وصلت لحد قرار الإنفصال، ظهرت شام ابنة النجمة الكبرى في فيديو مثير للجدل، انتقدت فيه الرجال.

شام تحدثت عن ندرة وجود الرجل الذي يعامل المرأة كملكة، ويشعرها بالأمان، واللافت أنها طلبت مساعدة ورأي الإعلامية المصرية رضوى الشربيني المعروفة بهجومها للرجال، وقالت: «مين الراجل اليومين دول، ولو سمحتي يا رضوى الشربيني خليكي معايا ف ايللي بقوله، مين الراجل ايللي يخليكي تحسي أنك مستحيل تحبي بعده، مين؟.. فين؟.. والراجل اللي قادر يوصل الإحساس ده للست بجد ملك، الراجل ايللي بيخلي الست أنها ملكة بيكون ملك، والراجل ايللي يخلي الست تحس بعدم الأمان وأنها قليلة، بيكون هو قليل».

يُذكر أن شام لها تجربة زواج من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، حيث ارتبط الثنائي بعلاقة حب منذ أن انتقلت أسرتها للاستقرار في مصر، وكانت في الثانية عشر من عمرها، حتى أن أصالة سبق ووصفت حبهما بالطفولي، إلا أنهما احتفلا بخطبتهما خلال دراستهما الجامعية، ثم انفصلا لمدة عام ونصف، ليعودا لبعضهما مرة أخرى عام 2014، وهو نفس العام الذي شهد احتفالهما بزفافهما في حفل اقيم بالقاهرة، إلا أنها اعلنت انفصالها عنه رسمياً عام 2018.