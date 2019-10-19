شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تبدأ تصوير "ماكو" الأسبوع الحالى بعد انتهائها من الكيك بوكسنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة منة فضالى تصوير أولى مشاهدها فى فيلم "ماكو" خلال الأسبوع الحالى، مع أحد الممثلين الأتراك، حيث تكون معظم مشاهدها بالفيلم أمامه.





وخضعت منة مؤخرا لعدد من التدريبات القاسية على لعبة "الكيك بوكسنج" بقيادة المدرب عمر بوبو، وذلك استعدادا لدورها فى فيلم "ماكو"، والذى يحمل العديد من المشاهد الصعبة، على حد قولها.

العمل بطولة الفنانة بسمة، ناهد السباعى، منة فضالى، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائى لعرضه.

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"ماكو" هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكان ملىء بالذكريات.

وشاركت منة فضالى مؤخرا فى بطولة مسلسل "قيد عائلى" وجسدت من خلاله زوجة تعيش فى غربة عن زوجها لفترة طويلة، وتضطر إلى تربية أولاده، وتتحمل غياب الرجل لفترات طويلة وحققت نجاحا كبيرا من خلال الدور.

يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل"، وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع، والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار، ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.