شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن فى حفل زفاف ابن هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، بحفل زفاف نجله شريف شاكر على زوجته نوران هاني، وذلك بأحد الفنادق الفخمة المطلة على النيل. وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم الفنانة نادية الجندى وروجينا وزينة ومنى عبدالغنى وخالد زكى وشريف منير وبوسى شلبى وسهير شلبى واشرف زكى والمستشار مرتضى منصور . Advertisements ويحيى النجوم هانى شاكر وسوما وفرات قدورى الليلة الخامسة من ليالى مهرجان الموسيقى العربية يوم الثلاثاء 5 نوفمبر على المسرح الكبير، وذلك بقيادة مصطفى حلمى.

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