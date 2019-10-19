شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العسيلى يختتم حفل الجامعة المصرية الصينية بأجمل أغنياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المطرب محمود العسيلى، آخر فقرات حفل الجامعة المصرية الصينية، للترحيب بالطلاب الجدد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وبدأ العسيلى حفله بأغنية "يا ناس" وسط تصفيق الحضور، وواصل غنائه لعدد كبير أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى منها، فوقي، مش مضمون، بعدتي ومبعدتيش، طول ما أنتي جمبي، يلا نفرح يلا، في حتة تانية، ترارام، الليلة.

وتألق محمد عدوية فى ثالث فقرات الحفل، وقدم عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة منها، مش فارقة، حبيبى فين ما تكون، كانت لحظة متتوصفش، كلمة وضايقتها، سيبى روحك، يسلم عليا، الطيب احسن، دى اللي خدتني مني، تقدر تطير، بالإضافة لغنائه بعض أغنيات والده النجم الكبير أحمد عدوية، كركشندى، با بنت السطان، زحمة يا دنيا زحمة.

وأعرب عدوية عن سعادته بالحضور الكبير من طلاب الجامعة وحفظهم لأغنياته قائلا، زمان كنت بحلم وبتمنى أكون نجم كبير وبأحس بالنجاح ده لما بشوفكم َبشوف حب الناس اللي بحمد ربنا عليه".

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وأشعل محمود الليثى ثانى فقرات الحفل بصحبة فرقته بتوليفة شعبية تراقص عليها طلاب الجامعة منها، عم يا صياد، حط ايده ياه، عبده، الست لما، سيما سيما، شوكلاتة، سوق البنات، اذا كان قلبك كبير، شطة نار، حريقة، بونبناية، من تحت لفوق، وغيرها من الاغاني الشعبية لنجوم أخرين.

وأحيا أولى فقرات الحفل المطرب تامر عاشور وقدم باقة مميزة من أغنياته القديمة إضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "أيام"، انطق، مشوفناش، حكايات، ده حكاية، وقت الوداع، يا أهلا، كل شىء راح مننا، أيام، كلموها عني، بقاله كتير، تسلم، باي باي، بقالي زمان، حبيبي انت حبيبي، محظوظ، في بالي، كما غنى أغنية من ألحانه لنجوم أخرين منها، "طيب طيب" لمحمد فؤاد، وأغنية "تحدي"

وطرح العسيلى مؤخراً كليب أغنية "إنتى وأنا" للعسيلى على موقع يوتيوب وتصدر وقتها قائمة الأكثر تداولاً، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.