شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأفلام المشاركة فى مهرجان أيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، فى مؤتمر صحفى، عن قائمة الأفلام المشاركة فى الدورة الجديدة، واستعرضت السينمائية التونسية لمياء قيقة بلقايد المندوبة العامة لأيام قرطاج السينمائية، والسينمائى طارق بن شعبان المدير الفنى للمهرجان عن قوائم الافلام المشاركة فى المسابقات المختلفة، وقدمت المؤتمر الصحفى الإعلامية التونسية كريمة الوسلاتى.



أيام قرطاج السينمائية

ويضم المهرجان فى دورته الـ30، التى تنطلق يوم 26 اكتوبر 170 فيلما تم اختيارها من حوالى 674 فيلما تقدمت للمشاركة وتضم المسابقات الرسمية التسابقية حوالى 44 فيلما فى المسابقة الرسمية مقسمة إلى 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 فيلما أخرى في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و12 فيلما في قسم الأفلام الوثائقية الطويلة، و8 أفلام فى قسم الأفلام الوثائقية القصيرة، وبقية الأفلام الأخرى هي خارج التسابق فى أقسام مختلفة ومتنوعة.

ويشارك فى المهرجان 40 دولة من مختلف القارات، واليوم السابع يكشف عن قائمة الأفلام المشاركة فى المسابقات وحجم المشاركة المصرية، ففى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تضم فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني، والفيلم المصري "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، والفيلم السعودي "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين، والفيلم الجزائري "بابيشا" للمخرجة منية مدور، والفيلم السنغالي " atlantique" للمخرجة ماتي ديوب، والفيلم الجزائري "أبو ليلي" للمخرج أمين سيدي بومدين، والفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد ابو العلاء، والفيلم التونسي "نورا تحلم" للمخرجة هند بن جمعة، والفيلم التونسي "بيك نعيش" للمخرج مهدي البرصاوي، والفيلم السوري "نجمة الصبح" للمخرج جود سعيد، والفيلم العراقي "شارع حيفا" للمخرج مهند هيال.



السينمائية لمياء قيقة

أما الأفلام الوثائقية الطويلة فتضم الفيلم السورى "من أجل سما" للمخرجين وعد الخطيب وإدوارد واتس، والفيلم السودانى "أوفسايد الخرطوم" للمخرجة مروى زين، والفيلم التونسى "على العارضة" للمخرج سامى التليلى، والفيلم البوركينى " pas d,or pour kalsaka " للمخرج ميشال ك. زونغو، وفيلم من جنوب أفريقيا بعنوان " Buddha in Africa " للمخرجة نيكول شافار، والفيلم التونسى "الغياب" للمخرجة فاطمة الرياحى، والفيلم الكينى " in search " للمخرج بيريل ماغوكو، والفيلم التونسى "فتح الله tv " للمخرجة وداد زغلامى، والفيلم السودانى "الحديث عن الأشجار" للمخرج صهيب قاسم البرى، والفيلم اللبنانى "بيت اثنين ثلاثة" للمخرج وربا عطية.



كريمة الوسلاتي

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وفى مسابقة الأفلام الروائية القصيرة نجد الفيلم التونسى " charter" للمخرج صبرى بوزيد، والفيلم التونسى "سراب" للمخرجة فاتن الجزيرى، والفيلم التونسى "true story" للمخرج أمين لخنش، والفيلم المصرى "حبيب" للمخرج شادى فؤاد، والفيلم التونسى "هروب" للمخرج يؤاب دشراوى، والفيلم البنانى "منارة" للمخرج زين الكسوندر، والفيلم الجنوب أفريقى " mthunzi" للمخرج تيبوغى مالابوغو، والفيلم الليبى "السجين والسجان" لمهند لمين، والفيلم الفلسطينى " Amsterdam to Anatolia " للمخرجة سوزان يوسف، والفيلم الجزائرى " rasta" للمخرج سمير بالشيخ، والفيلم العراقى "عودة الروح" للمخرج مهند الطيب، والفيلم السورى "سمكة حرة" للمخرج مجد الزغير.

أما الأفلام الوثائقية القصيرة فيشارك فيها الفيلم التونسى "أهل الكهف" للمخرج فخرى الغزال، والفيلم البنانى "pacific " للمخرجة إنجى عبيد، والفيلم السورى "لم أر شيئا ورأيت كل شىء" للمخرج ياسر قصاب، والفيلم التونسى "من طين" للمخرج يونس بن سليمان، والفيلم اليمنى "فى المنتصف" للمخرجة مريم الضوبانى، والفيلم الكاميرونى " le pere de tilai " للمخرج ميشال كويات، والفيلم السينغالى " 5 etoiles " للمخرج ماى يورى تيوبو، والفيلم الجزائرى " الستار" للمخرجة كاهنة زينة بن غوبة.



ايام قرطاج السينمائية الدورة ال30



ايام قرطاج السينمائية الدورة ال30



ايام قرطاج السينمائية الدورة ال30