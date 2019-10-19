شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالجليل ونهال عنبر أبرز الحاضرين فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف مريم قورة شقيقة الفنانة ملك قورة الذى يقام حاليا داخل إحدى الفنادق المطلة على النيل وكان من أبرزهم الفنان عمرو عبدالجليل وعفاف شعيب ونهال عنبر واشرف زكى وزوجته روجينا وسامح الصريطى وسمير الاسكندرانى وأسامة منير وطاهر أبو زيد، وقد حضر سابقا الفنانة ليلى علوى وعمرو الليثى.

وتتزوج مريم قورة شقيقة الفنانة ملك قورة من اسلام خالد صلاح فى إحدى الفنادق المطلة على النيل بحضور والدها الدكتور محمد قورة ووالدتها الفنانة عبير منير وعدد من أقاربها وأصدقائها .

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