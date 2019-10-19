شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن المصرى يزينون مسارح السعودية بموسم الرياض أبرزهم الفخرانى وهنيدى وعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد عام 2019 عودة عدد كبير من نجوم الفن المصرى إلى خشبة المسرح من جديد، وبالتحديد المسرح الخاص، ولكن المفارقة أن معظمهم أو الكثير منهم لم يقف من قبل على المسرح، لتكون بدايته مع المسرح هذا العام، مع موسم الرياض بالسعودية، والذى يرحب الآن بنجوم الفن المصرى لتقديم أعمالهم المسرحية على خشبته.

النجم الكوميدي محمد هنيدي، عاد إلى المسرح بعد غياب 16 عاما، من خلال مسرحيته الجديدة، والتي يتم عرضها حاليًا، وتحمل اسم "3 أيام في الساحل"، وقد فضل مسرح "كايرو شو" أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر للعرض عليه، وتعرض المسرحية حالياً فى السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم والمواهب الشابة في مقدمتهم بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف وندا موسى ومحمد محمود وسامية الطرابلسي وأحمد الحلواني، ومن إخراج مجدي الهواري.



محمد هنيدى

وحققت مسرحية "3 أيام في الساحل" رقمًا قياسيًا في الإيرادات، حيث بلغت إيرادات أول ليلة عرض 320 ألف جنيه وإجمالى أول ثلاث ليالى 972 ألف جنيه، واستطاع هنيدى بذلك أن يخلق طفرة جديدة في المسرح ، حيث يعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ إيرادات المسرح المصرى فلم تتجاوز إيرادات أى ليلة عرض لمسرحية من قبل حاجز الـ120 ألف جنيه.

ويقدم النجم الكبير يحيى الفخرانى مسرحيتين إحداهما مخصصة للأطفال، والأخرى قدمها الفخراني من قبل منذ 17 عاما، وهي مسرحية "الملك لير"، حيث قرر إعادة تقديم الرواية للكاتب وليام شيكسبير، ويخرجها تامر كرم.



يحيى الفخرانى

ويستعد أبطال العرض المسرحى لإنهاء تجهيزات السفر أول نوفمبر المقبل للمشاركة في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في ثاني الجولات العربية للمسرحية بعد مشاركتها بموسم جدة خلال يوليو الماضي، والتي حققت نجاحا كبيرا وإقبالا غير مسبوق من جمهور المملكة.

مسرحية "الملك لير"، يشارك في بطولتها إلى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي واحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

أما النجم أحمد عز يقدم لأول مرة عرض مسرحى والتى تحمل عنوان "علاء الدين والعفريت" ويشاركه فى بطولة العرض المسرحى النجم محمد سعد والفنانة تارا عماد للمخرج مجدى الهوارى، وبدأت بروفات العرض المسرحى بالنجم محمد سعد بشكل يومى حيث قرر صناع العمل بعرض أولى عروض المسرحية فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 لـ 15 ديسمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.



احمد عز

مسرحية "علاء الدين والعفريت" من بطولة أحمد عز، محمد سعد، هشام اسماعيل، كريم عفيفي، اسلام ابراهيم، تارة عماد، وجارى تعاقدات عدد من النجوم الفترة الحالية، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد، من إخراج مجدي الهواري.

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وفاجأ النجم أحمد مكى جمهوره بعودته من خلال عرض مسرحى بشخصية "حزلقوم"، ومن المقرر أن يقدم هذا العرض فى السعودية فى الفترة من 27 لـ 30 نوفمبر المقبل.

ويعكف حالياً مكى ومجدى الهوارى للاستقرار على الأبطال الذين يشاركون فى العرض المسرحى استعداداً لانطلاق البروفات بعد الاستقرار على الفكرة الرئيسية وهى فكرة مكى لتقديمه شخصية "حزلقوم" من جديد بعد تقديمها فى السينما والتليفزيون.

ويتكتم أحمد مكى وصناع العرض المسرحى، على تفاصيلها بشكل كبير ليفاجئ الجمهور، على أن يقدم من خلالها 4 شخصيات على خشبة المسرح، ويفاضل مكي بين عدد من نجوم الكوميديا لمشاركته العرض.

وانطلقت فعاليات موسم الرياض 11 أكتوبر وسيستمر لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائر.



احمد مكى

وأعلن الفنان ماجد المصري، عن استعداده لعرض مسرحيته الاستعراضية الجديدة "لوكندة الأوباش" بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشر "ماجد"، بوستر المسرحية، وعلق قائلا: "موسم الرياض.. لوكندة الأوباش، المسرحية الكوميدية الاستعراضية" من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.

يذكر أن ماجد المصري يعرض له هذه الفترة مسلسل "بحر" وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.