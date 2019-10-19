بالفيديو و صور​| عمرو دياب يشعل حفل زفاف نجل هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان هاني شاكر اليوم بحفل زفاف نجله شريف على عروسه نوران هاني عمر ابنه وكيل محافظ البنك المركزي.

وأحيا حفل الزفاف الفنان عمرو دياب، الذي نجح في إشعال أجواء الحفل بأغنياته المتنوعة، حيث قدم عمرو باقة متنوعة من أغنياته القديمة والجديدة، منها، "الليلة حبيبي، يتعلموا، يوم تلات، متغير".

وحضر حفل الزفاف مجموعة كبير من نجوم الفن منهم لطيفة، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة داليا البحيري، أمل رزق، ونادية الجندي.

واحتفل شريف شاكر بخطبته على نوران، 9 نوفمبر 2018، بحضور اقتصر على العائلتين فقط.