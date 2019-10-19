محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تصوير- هاني رجب: احتفل الدكتور محمد قورة وأسرته مساء أمس الجمعة، بزفاف ابنته الصغرى مريم، على رجل الأعمال إسلام خالد صلاح.

وشهد حفل الزفاف الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى، حضور عدد كبير من رجال الفن والثقافة والسياسة.

كان ضمن الحضور الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور حسام بدراوي، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والإعلامي خيري رمضان، والفنانين ليلى علوي، أشرف زكي وحرمه روجينا، ولقاء سويدان، ومحمد محسن وحرمه هبة مجدي، وسمير الإسكندراني، ورجل الأعمال صلاح دياب، ورجل الأعمال ياسر سليم، واَخرين.

وأقيم عقد قران مريم وإسلام نهاية العام الماضي بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وحضره عدد كبير من السياسيين والفنانين والرياضيين، فيما تولى الداعية الإسلامي الشهير مصطفى حسني، مهمة عقد القران.

يذكر أن مريم قورة ابنة الفنانة عبير منير، وشقيقة الفنانة ملك قورة، وشاركت في تجربة سينمائية وحيدة بمرحلة الطفولة، وهي فيلم "غاوي حب" للنجم محمد فؤاد، بمشاركة شقيقتها الكبرى ملك التي احترفت العمل الفني.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينهم شفيق وليلى علوي والجلاد.. نجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف مريم قورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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