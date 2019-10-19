أحمد السقا يعزي أحمد مكي في وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نعى الفنان أحمد السقا، صديقه الفنان أحمد مكي في وفاة والده، الذي توفي صباح أمس الجمعة. ونشر السقا صورة لمكي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " الله يرحم والدك يا مكي، ويصبرك حبيبي". وتوفي والد الفنانين أحمد وإيناس مكي صباح أمس في دبي بالإمارات، وسافر مكي برفقة أسرته إلى الإمارات، للصلاة وتشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير.

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