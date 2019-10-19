محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملون قصير ونظارة شمسية. محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بالزي المغربي، أثناء تواجده في دولة المغرب. كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي صورة رفقة مولودته الجديدة جميلة، وحرص على إخفاء ملامحها، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". عمرو سعد

شارك الفنان عمرو سعد جمهوره بصورة، ظهر فيها وهو يشرب عصير، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". Advertisements عمر السعيد

نشر الفنان عمر السعيد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال . ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، نالت الصورة إعجاب جمهورها. روجينا

نشرت الفنانة روجينا، عبر صفحتها الرسمية بموقع" إنستجرام"، صورة ظهرت فيها ب"نيولوك " جديد، وحازت الصورة إعجاب جمهورها. داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية من باريس. حورية فرغلي

نشرت الفنانة حوريه فرغلي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض وسط الزهور. أحمد مجدي

نشر الفنان أحمد مجدي صورة تجمعه بالفنانة أسماء أبو اليزيد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " أيام قليلة ونعلن عن العمل اللي بيجمعنا سوا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان بالزي المغربي وكريم فهمي مع مولودته الجديدة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.