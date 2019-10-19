عمر عبدالعزيز ومنير الوسيمي يتنافسان على منصب رئيس "النقابات الفنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قال الفنان خالد بيومي، سكرتير عام الاتحاد العام للنقابات الفنية، إن باب الترشح على منصب رئيس الاتحاد قد أغلق، في السادسة مساء اليوم الجمعة.

وأضاف أنه لم يتقدم إلا اسمين فقط هما رئيس الاتحاد الحالي المخرج عمر عبدالعزيز، والموسيقار منير الوسيمي، نقيب الموسيقيين الأسبق.

وأوضح بيومي أن الترشح على منصب رئيس الاتحاد كان قد تحدد له 3 أيام هي 16 و17 و18 من شهر أكتوبر الحالي، على أن يتم قبول الطعون والتنازلات يومي 20 و21 من الشهر نفسه، وستجرى الانتخابات يوم الخميس المقبل بمقر الاتحاد.

وأشار إلى أن الجمعية العومية للاتحاد أو من لهم حق التصويت على انتخابات رئيس الاتحاد العام 39 فردا هم النقباء الثلاثة "نقيب السينمائين، والممثلين، والموسيقيين، وأعضاء مجالس إدارة النقابات الفنية.

يذكر أن اللجنة القانونية المشكلة لتلقي الترشيح مكونة من رؤساء الشؤون القانونية للنقابات الثلاث، وهم عبد الستار عبد الحميد، عن الاتحاد العام، وسعد المتولي عن المهن الموسيقية، ومحمد عبده، عن المهن التمثيلية، وخالد فؤاد، عن المهن السينمائية.