محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
رحل عن عالمنا صباح اليوم والد الفنان أحمد مكي وإيناس مكي في الإمارات، حيث يعيش، وسافر الفنان أحمد مكي لتشييع جثمان والده.
وتحدث مكي في أكثر من مناسبة عن والده الجزائري، فقال في حوار مع برنامج "معكم منى الشاذلي": "كنت عايش حياة مرفهة جدًا في طفولتي حتى تم الطلاق بين أبي وأمي فتحولت الحياة لجحيم بالنسبة لي".
وأوضح أنه والده في مدينة وهران الجزائرية، وعاش هناك، ثم انتقل مع والده إلى منطقة الطالبية بفيصل مع والدته.
كما قال في حوار صحفي سابق له إن حكاية "أغلى من الياقوت" فبدأت معه عندما ولد إبنه، لأنه شعر بأحاسيس مختلفة، وعاد بذاكرته للوراء وتذكر طفولته، مضيفا: "لقد عشت في أسرة مفككة بعد انفصال والدي، لم أجد قدوة يعلمني خبرة الحياة، لولا أن تولاني الله ببعض الأشخاص الذين مروا علي خلال المشوار وعلموني، وحاولت ألا أكرر التجربة مع ابني، ولهذا كتبت هذه الأغنية كوصية له".
وأوضح أنه كان حريصا ألا تتكرر التجربة مع ابنه، بعد انفصاله عن والدة ابنه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد وفاة والده.. كيف تأثر أحمد مكي بتجربة انفصال والديه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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