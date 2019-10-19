قبل فهمي.. نجوم سخروا من أنفسهم "هنيدي بالفوتوشوب وبشرى خساية وريهام Car wash"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

سخر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من صورته التي ظهر خلالها بـ"حمام السباحة"، إذ علق: "رجلي مبوظة الصورة"، ما دفع جمهوره للتعليق: "مكناش واخدين بالنا على فكرة"، "لو مكنتش قلت مكنش حد خد باله"، "انت اللي خلتنا ناخد بالنا من كلامك".

ونستعرض في السطور التالية مواقف مشابهة لبعض الفنانين سخروا فيها من صورهم..

محمد هنيدي وأزمة الطول

الفنان محمد هنيدي من أبرز الفنانين الذين يداعبون الجمهور بشكل دائم، وله العديد من المواقف التي سخر بها من نفسه، كان آخرها في أثناء حضوره فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسخر من صورته التي التقطت له بجانب النجم العالمي جايسون موموا، وعلق قائلًا: "يعني المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه".

هنيدي دائما يوقعه حظه العسر مع الأشخاص طوال القامة، وظهر ذلك جليا خلال حضوره حفل افتتاح مهرجان دبي السينمائي، بصورته مع الفنان أحمد عز، التي أظهرت فرق الطول بينهما بشكل كبير، ما دفع هنيدي للسخرية من ذلك، وعدل الصورة ليظهر في نفس طول "عز".

في مرة أخرىـ نشر هنيدي صورة وهو خلف المطرب أحمد فهمي، ويظهر بالكاد، خلال فعاليات منتدى "مواقع التواصل الاجتماعى.. اللغة الجديدة للشباب العربى"، وعلق هنيدي: "فى مسك مصر مع الجميل أحمد فهمى".

مي عز الدين و"الكنبة"

نشر الفنان عمر متولي صورة مع الفنانة مي عز الدين في أحد المطاعم، وظهرت مي في الصورة بجانب متولي وهي واقفة على أريكة لكي تكون في نفس طوله، ما دفع متولي للسخرية من صورتها قائلًا: "لكن نخبي على جمهورنا العظيم إنك وقفتي على الكنبة عشان تتصوري معايا لأن فرق الطول رهيب دا اللي لا يمكن اسمح به أبدا".

ياسمين رئيس وصورة البطاقة

الفنانة ياسمين رئيس، شاركت جمهورها صورة لها، ظهرت خلالها بإطلالة جادة وملامح حادة، مما دفعها للسخرية قائلة: "صورة البطاقة".

ريهام عبد الغفور والـcar wash

خلال الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور، بفستان أزرق اللون به "ريش" من مختلف الأنحاء، وبادرت ريهام عبد الغفور، بنشر صورتها بإطلالتها التي ظهرت بها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ساخرة من هذه الإطلالة، إذ قالت: "أنا قلت حيسفوا عليا بأنه ريش وفرخة وكده بس الحمد الله".

بشرى و"الخس"

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الأمر ذاته حدث مع الفنانة بشرى، التي سخرت من إطلالتها على "الريد كاربت" بمهرجان الجونة السينمائي، وشاركت صورتها وبجانبها صورة "خس"، وعلقت على الصورة قائلة: "ما أنا قلبي قلب خساية،عادى سف على نفسك قبل ما يسفوا عليك، أحلى من الثقة بالنفس مفيش".

آسر ياسين والبطاقة

نشر الفنان آسر ياسين، صورة لبطاقته الشخصية، وسخر من نفسه قائلًا: "من هنا ورايح مفيش كلام عن الحلاوة أرجوكم.. الراجل مش بحلاوته ولا وسامته، الراجل بصورة بطاقته".

رامز جلال وأحمد حلمي

الفنان رامز جلال لا يترك أي فرصة إلا ويستغلها في السخرية سواء من نفسه أو من أصدقائه، وهو ما فعله مع الفنان أحمد حلمي في أثناء تواجداهما في أحد الأماكن العامة، وسخر "رامز"، من ارتداء كل منهما لنظارة شمس تشبه الأخرى، قائلا: "قمرين دول ولا نضارتين".

محمد إمام والعزاء

سخر الفنان محمد إمام من صورته التي التقطت له برفقة نجل عمته عمر مصطفى متولي، وهما يضحكان في أثناء تقديمهما واجب العزاء في أحد الأشخاص الذي لم يكشف عنه، وعلق على الصورة: "مش منظر اتنين قاعدين في عزا خالص".

أكرم حسني والنوم

الفنان أكرم حسني، سخر من نفسه خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، ونشر صورة له من السيارة وهو مستغرقًا في النوم، وعلق عليها ساخرًا: "يا بختك يا عم ده زمانه خاربها في الجونة".

إياد نصار

الفنان إياد نصار، سخر أيضا من صورته مع الفنان محمد الشرنوبي التي ظهر فيها بوجه متسخ استعدادا لتصوير مشهد بفيلم الممر، بينما ظهر الشرنوبي بشكله العادي، ليعلق على الصورة قائلًا: "صورة حقيقة نادرة لرئة المدخن وغير المدخن".

أروى جودة تشبه نفسها بعبد المنعم إبراهيم

سخرت الفنانة آروى جودة من إحدى صورها في البحر، وعلقت عليها قائلًة: "فاكرين المكالمة دي كانت لمين وكان العظيم عبدالمنعم إبراهيم بيقول فيها ايه؟ إشاعة حب".