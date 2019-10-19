التفاصيل الكاملة لجنازة والد أحمد مكي

أعلنت إحدى أقارب النجم أحمد مكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم تشييع جثمان والد الفنان الذي وافته المنية فجر الجمعة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.
وأشارت قريبة أحمد مكي في منشورها، أنه تم تشييع جثمان الوالد عقب صلاة الجمعة من مسجد مريم عبدالله بن بروك، بمدينةأبو ظبي، بمشاركة الأهل.
في الوقت ذات لم يتم الإعلان عن موعد تلقي عزاء والد أحمد مكي حتى الآن، وإن كان سيقام عزاء في مصر أم لا، إذ لا يزال الفنان وشقيقته إيناس لا يتمكنان من الرد علىالمكالمات والإفصاح عما هو جديد.
كانت الفنانة إيناس مكي، شقيقة النجم أحمد مكي، قد أعلنت عن وفاة والدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تكشف أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.
وكتبت إيناس مكي منشورًا، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قائلة: «انا لله و انا اليه راجعون... أسألكم الدعاء لوالدي / مكي بده.. ربنا يرحمه و يحسن اليه و يستقبله برحمته وكرمه».
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