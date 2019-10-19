نعى الفنان أحمد السقا والد النجم أحمد مكي الذي وافته المنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تكشف أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.
ونشر أحمد السقا صورة عبر حسابه على «إنستجرام» للفنان أحمد مكي، وعلق عليها: "الله يرحم والدك ويصبرك ياحبيبي".
في الوقت ذاته لم يتم الإعلان عن موعد تلقي عزاءوالد أحمد مكي حتى الآن، وإن كان سيقام عزاء في مصر أم لا، إذ لا يزال الفنان وشقيقته إيناس لا يتمكنان من الرد على المكالمات والإفصاح عما هو جديد.
وكانت الفنانة إيناس مكي، شقيقة النجم أحمد مكي، قد أعلنت عن وفاةوالدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تكشف أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.
وكتبت إيناس مكي منشورًا، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قائلة: «انا لله وانا اليه راجعون... أسألكم الدعاء لوالدي / مكي بده.. ربنا يرحمه ويحسن اليه ويستقبله برحمته وكرمه».
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا ناعيًا والد أحمد مكي: ربنا يصبرك يا حبيبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.