شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يتألق فى ثالث فقرات حفل الجامعة المصرية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب محمد عدوية ثالث فقرات حفل الجامعة المصرية الصينية، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وصعد محمد عدوية بأغنية "واحد" وسط هتافات وصيحات طلاب الجامعة، وقدم عددا كبيرا من أغنياته منها: مش فارقة، حبيبى فين ما تكون، كانت لحظة متتوصفش، كلمة وضايقتها، سيبى روحك، يسلم عليا، الطيب أحسن، دى اللى خدتنى منى، تقدر تطير، بالإضافة لغنائه بعض أغنيات والده النجم الكبير أحمد عدوية، كركشندى، يا بنت السطان، زحمة يا دنيا زحمة.

وأعرب عدوية عن سعادته بالحضور الكبير من طلاب الجامعة، وحفظهم لأغنياته قائلا: "زمان كنت بحلم وبتمنى أكون نجم كبير، وبحس بالنجاح ده لما بشوفكم، وبشوف حب الناس اللى بحمد ربنا عليه".

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وأشعل محمود الليثى ثانى فقرات الحفل بصحبة فرقته بتوليفة شعبية تراقص عليها طلاب الجامعة منها: عم يا صياد، حط إيده ياه، عبده، الست لما، سيما سيما، شوكلاتة، سوق البنات، إذا كان قلبك كبير، شطة نار، حريقة، بونبناية، من تحت لفوق، وغيرها من الأغانى الشعبية لنجوم آخرين.

وأحيا أولى فقرات الحفل المطرب تامر عاشور، وقدم باقة مميزة من أغنياته القديمة إضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "أيام": منها انطق، مشوفناش، حكايات، ده حكاية، وقت الوداع، يا أهلا، كل شىء راح مننا، أيام، كلموها عنى، بقاله كتير، تسلم، باى باى، بقالى زمان، حبيبى أنت حبيبى، محظوظ، فى بالى، كما غنى أغنيات من ألحانه لنجوم آخرين، منها "طيب طيب" لمحمد فؤاد، وأغنية "تحدى".

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود فعل إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.