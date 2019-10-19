فن ومشاهير

نيكول سابا تعلن تضامنها مع شعب لبنان وتطالب جمهورها بالدعاء لبلدها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تعلن تضامنها مع شعب لبنان وتطالب جمهورها بالدعاء لبلدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرا للأحداث التى يشهدها لبنان من انتفاضات ومظاهرات ، قررت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الاعتذار عن حفلاتها، هذه الفترة، وذلك تضامنا مع شعب بلدها لبنان .

وأوضحت نيكول عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك أنه نظرا للظروف التى يمر بها اللبنانيون والتى يمر بها بلدها لبنان اعتذرت عن إقامة حفلاتها هذه الفترة.. وطالبت جمهورها الدعاء لبلدها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا تعلن تضامنها مع شعب لبنان وتطالب جمهورها بالدعاء لبلدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا