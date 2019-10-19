شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تعلن تضامنها مع شعب لبنان وتطالب جمهورها بالدعاء لبلدها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرا للأحداث التى يشهدها لبنان من انتفاضات ومظاهرات ، قررت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الاعتذار عن حفلاتها، هذه الفترة، وذلك تضامنا مع شعب بلدها لبنان .
وأوضحت نيكول عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك أنه نظرا للظروف التى يمر بها اللبنانيون والتى يمر بها بلدها لبنان اعتذرت عن إقامة حفلاتها هذه الفترة.. وطالبت جمهورها الدعاء لبلدها.
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