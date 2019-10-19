فن ومشاهير

ليلى علوى وعمرو الليثى فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مريم قورة، شقيقة الفنانة ملك قورة، بحفل زفافها على إسلام خالد فى إحدى الفنادق المطلة على النيل بحضور والدها الدكتور محمد قورة، ووالدتها الفنانة عبير منير، وعدد من أقاربها وأصدقائها.

وحرص على حضور الحفل عدد من الفنانين والإعلاميين منهم ليلى علوى وعمرو الليثى.

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