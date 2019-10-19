شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز عن دوره فى "ملاك": ما تعرفش طيب ولا شرير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفنان صبرى فواز تصوير دوره فى مسلسل "ملاك" خلال أيام، والعمل من تأليف حسان الدهشان، وإخراج إبراهيم فخر، بطولة كريم فهمى، أيتن عامر، محمود عبد المغنى، أميرة العايدى، فراس سعيد، أسماء جلال.
وعن الشخصية، قال فواز لـ"الخليج 365" : أؤدى شخصية «رجائى» رجل أعمال ومدير بنك، وهو «حد مش مريح» كراكتر متعرفش هو طيب ولا شرير، تحبه ولا تكرهه، وأعتقد أن هذه هى الإنسانيات، محدش خيّر دائمًا أو شرير دائمًا.
وتدور أحداث العمل حول قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان، ويراهن على القصة السيناريست حسان دهشان، ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية، حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته.
من ناحية أخرى، ينتظر فواز عرض فيلمه استدعاء ولى عمرو المقرر طرحه فى يناير المقبل، ويشاركه البطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، مى كساب وتدور أحداث العمل فى إطار لايت كوميدى اجتماعى يسلط الضوء على عدة قضايا خلال الفترة الأخيرة، ومنها أزمات الدراسة بالمدارس، والديكور الأساسى للفيلم يتم تصويره فى إحدى المدارس والذى يدور فيه نصف أحداث العمل.
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