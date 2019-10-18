“الموت” سر غياب عادل إمام عن التكريم في موسم الرياض!

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 11:55 مساءً - كشف منتج أحدث مسلسلات الفنان المصري، عادل إمام، سبب غيابه عن تكريمه في “موسم الرياض”، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه ، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وأكد المنتج هشام تحسين، منتج مسلسل “فلانتينو”، أن وفاة والد زوجة رامي إمام، نجل عادل إمام، تسبب في تأجيل تصوير العمل، بسبب حالة الحزن التي سيطرت على الفنان ونجله، وهو ما جعله أيضا يغيب عن تكريمه في “موسم الرياض”، الأحد الماضي، بحسب بوابة “أخبار اليوم”. وكان من المقرر تكريم عادل إمام في “موسم الرياض”، وسط باقة من مشاهير الفن في العالم والوطن العربي، منهم الفنان العالمي ويل سميث وراسل كرو وجيسون موموا وجان كلود فان دام وشاروخان ومحمد عبده وعمرو دياب والفنانة ماجدة الرومي والفنان الكويتي سعد الفرج