شاهدوا.. مشاجرة نسائية داخل “مجمع الافينوز” بالكويت

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 11:55 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يرصد فيه مشاجرة نسائية داخل مجمع الافنيوز بالكويت. ورصد مقطع الفيديو الموثق لمجموعة من النساء وهن يتشاجرن مع بعضهن ويسددن لبعضهن الضربات بالأيدي داخل مجمع الأفينوز بالكويت، بينما حاول المارة من الرجال أن ينهوا الشجار بين السيدات.

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