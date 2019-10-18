والدة حلا الترك بإطلالة طبيعية وتتغزّل بنفسها: “جميلة ووحيدة”!

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 11:55 مساءً - نشرت منى السابر والدة حلا الترك على صفحتها في إنستغرام، صورةً حديثةً لها أرفقتها بتعليق قالت فيه “أنت تمامًا مثل القمر جميلة ووحيدة”، حيث ظهرت بإطلالة طبيعية وملامح هادئة.

المنشور حظي بتفاعل من قبل المتابعين الذين أعربوا عن استغرابهم من حديثها عن نفسها وتغزُّلها بملامح وجهها، ولكن في المقابل وجدت الصورة تضامنًا معها بعد أن عبّرت عن شعورها بالوحدة، ويأتي هذا الحديث بعد انتقال أبنائها للعيش مجددًا مع والدهم المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وسبق وأن أحدثت منى السابر ضجةً بعد خلعها للحجاب بسبب ما طرأ في حياتها من تغير وهو ما ظهر جليًا من خلال نشرها للعديد من الصور الخاصة فيها وتبدو فيها بإطلالات جديدة وأنيقة، فضلًا عن اهتمامها الكبير بـ”الميك أب”.ومن ضمن ما وثّقته منى السابر بالفيديو هو ظهورها أثناء وجودها في أحد صالونات التجميل وشرحها الخطوات التجميلية التي يتم تطبيقها، ومع ذلك لم تسلم السابر من اتهامها بمحاولة تقليد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع توافق الشبه بشكل كبير.