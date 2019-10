ابنة بروس لي توقف عرض "حدث ذات مرة في هوليوود" بالصين

بعد الموافقة على عرض فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود" (Once Upon A Time In Hollywood) في الصين، يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، صدر قرار بوقف عرض الفيلم لأجل غير مسمى بعد تقديم شكوى من ابنة نجم الكونغ فو الراحل بروس لي (1940- 1973).

وكشف موقع "هوليوود ريبورتر" الأمريكي عن مطالبة ابنة بروس لي وتدعى شانون لي الإدارة الوطنية الصينية للأفلام بإجراء تغييرات على الفيلم بسبب ما تراه "صورة غير حقيقية ومهينة لوالدها في الفيلم".

القرار جاء مفاجئاً للبعض، خصوصاً شركة "بونا" التي تمتلك حصة كبيرة من أسهم الفيلم بالصين وتقوم على توزيعه في آسيا، إضافة إلى شركة "سوني" نفسها المنتجة للفيلم.



وكان متوقعاً أن يساهم عرض الفيلم بالصين في دفع إجمالي شباك التذاكر على مستوى العالم إلى ما يتجاوز 400 مليون دولار، إذ حقق حتى الآن إيرادات بلغت 366 مليون دولار.



وقالت مصادر إن القرار نابع من تصوير المخرج تارانتينو، بطل فنون الدفاع عن النفس بروس لي "على غير ما ترغب عائلته وأصدقائه".



وطالبت ابنة بروس لي بإجراء تغييرات على صورة والدها التي جسّدها "مايك مو" باعتباره مغروراً وعنيفاً لدرجة ادعائه أن بإمكانه إصابة بطل الملاكمة محمد علي كلاي بالشلل إذا أتيحت له مبارزته.



وتجري شركة "بونا" محاولات مستميتة مع المخرج لقص مشاهد بروس لي المُعترض عليها قبل الحصول على موافقة جديدة لطرح الفيلم في موعده المقرر.



أحداث الفيلم تدور في عام 1969 في مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتن هما ريك دالتون ممثل تلفزيوني سابق لمسلسل ينتمي لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكي، ويجسده ليوناردو ديكابريو، وكليف بوث، الممثل البديل له الذي يؤدي المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة في هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.



ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التي ارتكبتها عائلة "مانسون" خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التي تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل في شهرها الثامن، ويشارك في بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.