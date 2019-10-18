"مشهد في دقيقة".. أشرف عبدالباقي يكشف طريقة التقدم لمسابقة التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أشرف عبدالباقي عن طريقة التقديم لمسابقة التمثيل، التي سبق وأعلن عنها خلال الأيام الماضية، لاختيار وجوه جديدة تشاركه بطولة مسلسله الجديد.

ونشر أشرف مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " الفيديو اللي بشرحلكوا فيه إزاي تقدموا في الاختبارات، اللي أعلنا عنها الأسبوع اللي فات من سن 8 سنوات حتى 15 سنة، الفيديو موجود على "اليوتيوب".

وأوضح عبد الباقي في الفيديو المشنور على موقع " يوتيوب"، بعض تفاصيل التقدم منها " أن يكون الطفل من سن 8 إلى 15 سنة، مشيرًا أن كافة الأطفال بهذا السن يمكنهم المحاولة والمشاركة عن طريق تصوير فيديو، يقول فيه اسمه وسنه، والمنطقة التي يسكن بها، ويبدأ بتمثيل مشهد لمدة دقيقة.

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وأضاف عبدالباقي، أن مشهد المشاركة في الاختبار يمكن أن يكون من أي فيلم أو مسرحية أو مسلسل، لأي ممثل، ويرسل مقطع الفيديو على "واتس أب" .

يذكر أن المسلسل الجديد سيتم عرضه عبر قناة "وورك شوب" على YouTube، وستكون مدة الحلقة 5 دقائق فقط، وهو تأليف الراحل محمود سالم، حيث سنحول بعض القصص من رواياته الشهيرة "المغامرون الخمسة" إلى حلقات مسلسل.