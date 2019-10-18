محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت الإعلامية فرح علي بعيد ميلادها، أمس الخميس، وسط مجموعة من أصدقائها المقربين، إلى جانب زوجها السيناريست محمد عبدالمعطي.
ونشرت الفنانة هنادي مهنا صورًا من حفل عيد ميلاد، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر في الصور الفنان أحمد خالد صالح، والمذيعة شيرين حمدي، والسيناريست محمد عبدالمعطي، في أجواء مليئة بالمرح.
كما نشرت فرح مقطع فيديو من حفل عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فرح في الفيديو بفستان لامع وتاج على رأسها، وعلقت: "هذا عيد ميلادي يابنات".
وتقدم فرح حاليا برنامج "سبعة في سبعة" على قناة تايم سبورتس.
جدير بالذكر أن المذيعة فرح علي احتفلت بزفافها علي السيناريست محمد عبدالمعطي في 19 يوليو 2018، بأحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور|بينهم أحمد خالد صالح وهنادي مهنا.. أصدقاء فرح علي يحتفلون بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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