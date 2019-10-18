فيديو| من أجل لبنان.. ماجي بو غصن تشارك في المظاهرات حاملة علم بلادها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن في المظاهرات التي خرجت في لبنان ضد الحكومة اللبنانية بسبب الأوضاع الاقتصادية.

ونشرت ماجي صورة، وهي تحمل في يدها علم بلادها وفي خلفها قوات الجيش اللبناني، وعلقت على الصورة قائلة: "لبنان وحقوقنا وحياتنا وولادنا ومستقبلنا بيستاهلوا هيدا المشهد اللي شفتو اليوم عالأرض..

الشباب اللبناني الواعي عم يطالب بحياة بتشبه طموحاته".

كما نشرت بو غصن مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أثناء تواجدها في المظاهرات اللبنانية، وعلقت: " هيدا لبنان الواحد".

Advertisements

ونشرت ماجي صورة أخرى تجمعها بالإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، وعلقت: " نزلنا كأمهات ومواطنات لبنانيات كرمال أولادنا وأخواتنا وجيرانا وشبابنا، اللي عم يهاجروا وأكتر".

وتواصلت اليوم الجمعة الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.

ووصف المحتجون الطبقة السياسية بالفاسدة وطالبوا بسقوط الحكومة واستقالة رئيس الجمهورية.