"عاكس مذيعة وتحدث عن الرسول ويعشق ميدان التحرير".. أبرز مواقف فاندام مع المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يُعد النجم البلجيكي جان كلود فان دام، واحدًا من أشهر نجوم الأكشن في العالم، إذ يتميز بالبنيان القوي والحركة السريعة، ما أهله للفوز ببطولة العالم عن أسرع ضربة قاضية عام 1976.

"فان دام"، من الفنانين الذين يتمتعون بشهرة واسعة داخل مصر، لاسيما وأنه له العديد من المواقف مع الفنانين المصريين، فضلا عن إجرائه حوارات مع برامج مصرية مثل "الحياة اليوم، ونعم أنا مشهور".

عانى فاندام كثيرًا في بداية حياته، ولم يكن لديه المال لشراء الطعام، ما دفعه لسرقته من المحلات التجارية، كما أنه عمل بائعًا للزهور والجرائد، وقال عن تلك الفترة: "قضيت 5 سنوات من المعاناة بحثًا عن لقمة العيش".

ويحتفل اليوم "فاندام"، بعيد ميلاده الـ59، لذا نستعرض في السطور التالية أبرز مواقفه وتصريحاته في مصر:

تعلموا من النبي

وجه جان كلود فاندام، النصيحة للشباب المهتمين بممارسة التمارين الرياضية ويستخدمون العقاقير الكيميائية بأن "تلك المنشطات والعقاقير تضر بصحتهم"، مؤكدًا أنه عليهم إتباع أنظمة صحية وألا يكثروا من تناول اللحوم".

وتحدث عن شخص النبي محمد، قائلًا: "كان النبي محمد على قدر عالٍ من الذكاء، كان يعلم ما هو جيد للمستقبل وللجسد، لذا انظروا إلى الطعام في الماضي، فستجدون كل شيء مفيدا"، متابعا: "اقرأوا أكثر عن الموضوع ستجدون الكثير من الأشياء الجيدة عن المسلمين".

أعشق ميدان التحرير والأهرامات

أعرب فاندام، عن امتنانه للشعب المصري وحضارته العظيمة، مؤكدًا أنه قوبل بحفاوة منذ أن وطأت قدماه مطار القاهرة، قائلًا: "أنا سعيد بتلك الزيارة،التي ستشهد احتفالي بعيد ميلادي، وأعشق ميدان التحرير والأهرمات"، جاء ذلك خلال زيارته لمصر عقب ثورة يناير.

فاندام وعمر الشريف

حرص فاندام على نعي الفنان الراحل عمر الشريف، إذ نشر صورة تجمعهما، عبر حسابه على "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: "اليوم أشعر بحزن كبير بعد أن فقد العالم عمر الشريف لورانس العرب، أقدم خالص التعازي لأسر ومحبي عمر الشريف".

فاندام والسقا في مقطع صوتي

هنأ فاندام الفنان أحمد السقا، على فيلم " الجزيرة 2"، وتمنى له التوفيق، بينما أعاد السقا نشر مقطع الفيديو على صفحته وشكره على ذلك.

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مغازلته للإعلامية لبنى عسل

خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، غازل فاندام الإعلامية لبنى عسل بغمزة من عينيه، ما دفع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتداول هذا المقطع على نطاق واسع.

فاندام ومحمد رمضان

شارك فاندام مع الفنان محمد رمضان في إعلان لصالح إحدى شركات الإتصالات، ونشر حينذاك مقطعًا من الإعلان وعلق قائلا: "ذهبت إلى مصر ليرى محمد رمضان من هو نمبر وان الحقيقي، عندما يتعلق الأمر بالأكشن..انتظروا"، وقام رمضان بالتعليق على فاندام، وكتب له "دعنا نرى.. أنا جاهز".

ويبدو أن الفنانين أصبحا صديقين بعد الإعلان الذي جمعهما، حيث وجه فاندام رسالة لرمضان، في أثناء تواجدهما ضمن فعاليات موسم الرياض، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، قائلًا: "أود أن أوجه ترحيب حار بكثير من الحب لأخي محمد رمضان، أحبك أخي".

فاندام ورجاء الجداوي

التقى فاندام بالفنانة رجاء الجداوي، خلال تواجدهما ضمن فعاليات موسم الرياض، ورحب بها بحفاوة شديدة، واحتضنها بطريقة عفوية وقام بتقبيل يدها.