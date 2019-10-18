محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر ياسين، نجل الفنان أحمد السقا، صورة تجمعه بوالده ووالدته، ومجموعة من الفنانين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، في أثناء قضائهم عطلتهم الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.
وظهر في الصورة الفنان سمير غانم، ودنيا وإيمي، والفنان حسن الرداد، وعلق ياسين السقا على الصورة: "وحشتوني كلكم، أيام الصيفية".
يذكر أن ياسين السقا ظهر مع والده في فيلم ابن القنصل، في دور "ناصر السماك" وهو صغير.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| السقا وزوجته رفقة سمير غانم وعائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.