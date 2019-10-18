صورة| السقا وزوجته رفقة سمير غانم وعائلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر ياسين، نجل الفنان أحمد السقا، صورة تجمعه بوالده ووالدته، ومجموعة من الفنانين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، في أثناء قضائهم عطلتهم الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

وظهر في الصورة الفنان سمير غانم، ودنيا وإيمي، والفنان حسن الرداد، وعلق ياسين السقا على الصورة: "وحشتوني كلكم، أيام الصيفية".

يذكر أن ياسين السقا ظهر مع والده في فيلم ابن القنصل، في دور "ناصر السماك" وهو صغير.