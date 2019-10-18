تراند اليوم : فنانة سورية شهيرة: كل الدول لعبت بـ " بشار"

في تفاصيل مؤلمة روت الفنانة السورية ليلى عوض الداعمة للثورة السورية تفاصيل معاناتها أثناء اعتقالها في سجون بشار خلال السنوات الأولى من اندلاع الثورة.

وأضافت عوض خلال مقابلة معها على قناة الحرة الأمريكية الناطقة باللغة العربية أن كل دول العالم لعبت بنا .. ولم نحصل على الحرية".

وأكدت في حديثها مع القناة أنه في كل دول العالم، بروح رئيس وبجي رئيس، وبتبقى البلد، أما نحنا بسوريا، بقي الرئيس وراحت البلد.

وجاءت تصريحات عوض متزامنة مع تصريحات الفنانة السورية المؤيدة للنظام سوزان نجم الدين، والتي أكدت في تصريحات لها قبل أيام أن "سوريا لا تستحق بشار الأسد".

وكانت قد صرحت في مقابلة مع مجلة الجرس المعنية بشؤون الفنانين العرب، أن سوريا لا تستحق بشار الأسد، وأنه رئيس حضاري جداً، وسوريا لا تستحقه بصراحة لأنه إنسان حضاري، أنا مش دفاع عن السيد الرئيس، هي حقيقة، وهو ليس طائفي ويكره الطائفية، بحسب قولها.