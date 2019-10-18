فيديو: الآية القرآنية التي استمع لها الأمير ويليام وكيت المحجبة بخشوع في أحد مساجد باكستان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - حظيت زيارة الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريديج كيت ميدلتون إلى باكستان التي بدأت مساء الإثنين باهتمام بريطاني وباكستاني وعالمي،وكسب الثنائي الملكي الاحترام،لاتباعهما نمط الحياة الباكستانية في أزيائهما وطقوسهما خلال إقامتهما فيها لمدة 5 أيام.



وقد أجرى الأمير ويليام، دوق كامبريدج، الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، زيارةً مؤثِّرة عاطفياً إلى أحد أكبر المساجد في العالم، في جولته التي تستمر خمسة أيام في باكستان، بعد حوالي 30 عاماً من الزيارة التي أجرتها والدته الراحلة الأميرة ديانا إلى هناك،وبعد 10 سنوات على زيارة والده الأمير تشارلز وزوجته كاميلا .



الأمير ويليام يزور أكبر مساجد باكستان "بادشاهي".. كوالديه تشارلز وديانا



و الأمير ويليام ،وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،بزيارته لأكبر مسجد في باكستان ،يحذو حذو والديه؛ إذ أجرت والدته ديانا أميرة ويلز زيارةً إلى المسجد في عام 1991، وكذلك أدرِج المسجد في جدول الجولة الملكية التي أجراها والده تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال في عام 2006 .



وكان في استقبال وليام وزوجته كيت التي احترمت التقاليد،ووضعت حجاباً على رأسها، إمام المسجد عبدالكبير آزاد، والقنصل الفخري فقير إعجاز الدين، اللذان رافقاهما عبر الساحة الواسعة المؤدية إلى المبنى المركزي.



خشوع الأمير ويليام وكيت ميدلتون لدى استماعهما لآية قرآنية

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وتجول وليام وكيت -التي كانت ترتدي شلواراً باكستانياً أخضر من تصميم ماهين خان وحجاباً- في أرجاء مسجد بادشاهي، الذي يعد الموقع الإسلامي الأشهر في مدينة لاهور، ويقع في قلب المدينة المُسوَّرة. وظهرا في مقطع فيديو وهما يستمعان بإنصات وخشوع داخل المسجد لآيات من سورة المائدة، ويظهر في مقطع الفيديو المُقرئ يختتم بالآية 48 "إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ".



جديرٌ بالذكر أنَّ مسجد بادشاهي يقع غرب قلعة لاهور التاريخية، التي بناها الإمبراطور أورنكزيب في عام 1671 .



وأجرى الزوجان جولةً في المسجد والفناء، قبل الانضمام إلى نقاشٍ مع بعض رجال الدين، لفهم كيف يشجعون الوئام بين الأديان داخل مجتمعاتهم .



وتعرّفا على مجموعة من العلماء ورجال الدين، وعرَّف إمام المسجد الأمير وليام بفخرٍ على ابنه، حافظ عبدالرزاق، الذي تلا بضع آياتٍ من القرآن .



عاصفة رعدية تواجه طائرة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في إسلام آباد



قال الأمير البريطاني وليام إنه وزوجته كيت بخير، بعدما اضطرت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي كانت تُقلهما إلى إلغاء الهبوط في إسلام آباد مرتين، الخميس، وعادت إلى لاهور إثر عاصفة رعدية شديدة.



وحاولت الطائرة الهبوط مرتين في قاعدة روالبندي الجوية، ومطار إسلام آباد الدولي، قبل أن تقرر العودة إلى لاهور. ويقوم وليام وكيت بزيارة رسمية لباكستان تستغرق خمسة أيام .



وقال وليام للصحفيين مازحاً إن المشكلات وقعت لأنه كان يقود الطائرة. وعمل الأمير في السابق قائد طائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ .



كما زار الأمير ويليام وزوجته مستشفى ومركز أبحاث السرطان شوكت خانم في لاهور الذي بناه رئيس الوزراء عمران خان سابقا في ذكرى رحيل والدته التي توفيت عام 1985 ،و الذي سبق وزارته والدته الراحلة الأميرة ديانا عام 1996 قبل عام من وفاتها بحادث سير في باريس عام 1997،وتقرب لطفل هناك كما فعلت والدته آيضاً.



