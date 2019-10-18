محمد حفظي: «القاهرة السينمائي» منصة ذات تأثير كبير

أعلن محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، أن الدورة 41 التى تنطلق 20 نوفمبر المقبل، تمتاز للمرة الأولى فى تاريخ المهرجان بوجود أكثر من 20 فيلمًا طويلًا فى عروضها العالمية أو الدولية الأولى، مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، يضاف إليها 7 أفلام قصيرة تشارك فى مسابقة سينما الغد، ليكون الإجمالى حتى الآن 27 فيلمًا.

وأكد «حفظى» أن المهرجان حريص على مواصلة التقدم فى هذا الملف عامًا بعد الآخر، وتفعيل دوره فى اكتشاف أفلام جديدة جيدة يقدمها لعشاق السينما فى مصر لأول مرة، الأمر الذى يصير أسهل كلما ارتفعت سمعة المهرجان الدولية كمنصة سينمائية ذات تأثير، مشيرًا إلى أن من بين قائمة العرض الأول فى الدورة المقبلة فيلمين شاركا من قبل كمشروعات فى ملتقى القاهرة لصناعة السينما، هما؛ اللبنانى «بيروت المحطة الأخيرة» فى 2016، والتونسى «قبل ما يفوت الفوت» فى 2018، وهو ما يؤكد أن الدور الذى يقوم به المهرجان فى دعم صناعة السينما العربية، لا يذهب هباء، وإنما يعود عليه وعلى صناع الأفلام بالإيجاب.

بدوره أكد أحمد شوقى القائم بأعمال المدير الفنى، أن أحد أهم الأدوار التى ينبغى أن يلعبها مهرجان دولى بحجم «القاهرة السينمائى» هو تقديم أفلام جديدة يتعرف عليها العالم لأول مرة من خلال عرضها فى القاهرة، مشيرًا إلى أنه

لم يعد مقبولًا أن يكتفى «القاهرة السينمائى» وهو يستعد لإطلاق دورته الـ41، بعرض أهم أفلام المهرجانات الكبرى فقط؛ فكان من البديهى أن يستهدف فريق البرمجة الحصول على أكبر عدد ممكن من الأفلام المتميزة فنيًا فى عرضها العالمى أو الدولى الأول ليقدمها لجمهوره، ويزين بها البرنامج الذى يضم حوالى 150 فيلمًا معظمها فى عرضها الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشف «شوقى» أن الأفلام التى ينفرد المهرجان بعرضها العالمى والدولى الأول، موزعة بنسب متفاوتة على أقسام ومسابقات المهرجان المختلفة، حيث تنفرد المسابقة الدولية، بثلاثة أفلام فى عرضها العالمى الأول هى «زافيرا» من رومانيا، إخراج أندرى جروزنيتسكى، وفيلم «الحدود» من كولومبيا، إخراج ديفيد ديفيد، وفيلم «بين السماء والأرض» إنتاج فلسطينى أردنى، إخراج نجوى نجار، كما يُعرض فى نفس المسابقة فيلمان فى عرضهما الدولى الأول هما «الرجل الودود» من البرازيل، إخراج إيبرى كارفالو، وفيلم «الحائط الرابع» من الصين، إخراج جانج تشونج وجانج بو.

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كما تنفرد مسابقة آفاق السينما العربية، بثلاثة أفلام فى عرضها العالمى الأول، هي؛ «من أجل القضية» للمخرج المغربى حسن بن جلون، وفيلم «نساء الجناح

«ج»» لمواطنه محمد نظيف، وفيلم «بيروت المحطة الأخيرة» من لبنان، إخراج إيلى كمال، وتشهد نفس المسابقة أيضا مشاركة فيلم «على العارضة» من تونس، إخراج سامى تليلى، فى عرضه الدولى الأول.

وفيما تشهد مسابقة أسبوع النقاد العرض الدولى الأول للفيلم التونسى «قبل ما يفوت الفوت» إخراج مجدى لخضر، ينفرد قسم البانوراما الدولية، بـ 5 أفلام فى عرضها العالمى الأول، هي؛ «جذور» إنتاج مكسيكى ألمانى مشترك، إخراج أوزان ميرمير، وفيلم «جازمان» من ألمانيا، إخراج آمى كورنى، وفيلم «موش» من جمهورية الدومينيكان، إخراج خوان أنطونيو بيسونو، وفيلم «بورسلين» من إنتاج هولندى إيطالى بلجيكى، إخراج ينيكى بويجنيك، وفيلم «فتح أبواب السينما: محمد ملص» إنتاج لبنانى إماراتى، إخراج نزار عندارى.

كما يشارك فى «البانورما الدولية» أيضًا خمسة أفلام فى عرضها الدولى الأول، منها فيلمان من الأرجنتين، هما «المنافقون» إخراج كارلوس أجناسيو تريونى، وفيلم «شكل الساعات» إخراج باولا دى لوك، بالإضافة إلى الفيلم الروسى «القلم» من إخراج ناتاليا نازاروفا، والفيلم الألمانى «موزارت يعاد تدويره» إخراج فيكتوريا بيكزمان وبريتا شويننج، ومن المملكة المتحدة يشارك فيلم «نحن بين الصخور» إخراج ديكتيانا هوود.

وفى مسابقة «سينما الغد» للأفلام القصيرة يشارك فيلمان فى عرضهما العالمى الأول هما المصرى «أمين» للمخرج أحمد أبوالفضل، وفيلم «هنا ليس هناك» من سنغافورة، إخراج نيلسون ييو، بالإضافة إلى خمسة أفلام فى عرضها الدولى الأول، هي؛ «نغمة صامتة فى الظهيرة» من البرازيل، إخراج كارلوس أدريانو، وفيلم «أبى الميت: كوميديا» من الأرجنتين، إخراج روبرت بورتا، وفيلم «المنبوذ» من التشيك، إخراج سيمون كوديلا، وفيلم «عواصف الحياة البرية» من إسبانيا، إخراج جورج كانتوس، وفيلم «بيت بعيد بعيد» من بلغاريا، إخراج ديميتار كومانوف.