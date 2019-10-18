شاهد.. أدهم نابلسي يستعد لإحياء حفل بالقاهرة

روج الفنان الأردني أدهم نابلسي، لحفل غنائي بالقاهرة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام". "الانستجرام". ونشر "نابلسي" صورة إعلان الحفل، وعلق عليها قائلا: "لأول مرة في Advertisements القاهرة انتظروني بحفل ضخم بتاريخ 31 الشهر الحالي بحبكم". القاهرة انتظروني بحفل ضخم بتاريخ 31 الشهر الحالي بحبكم". ويشار أن آخر أعمال أدهم نابلسي أغنية "هو الحب"، التي حققت 130 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

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