نشر النجم شريف منير، صورة له في مرحلة الطفولة مع والده ووالدته، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام". التبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام". وعلق "منير" علي الصورة قائلًا: "ربي ارحمهما كما Advertisements ربيانى صغيرا ومن هنا بدأت العفرته:". ربيانى صغيرا ومن هنا بدأت العفرته:". ويشار إلى أن آخر أعمال شريف منير، الجزء الأول من مسلسل "الزيبق"، مع النجم كريم عبد العزيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شريف منير في مرحلة الطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.