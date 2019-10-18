فيديو.. "علي قد المحبة" أغنية جديدة للمطرب الشاب ناصر نايف

طرحت روتانا أغنية جديدة لمطرب الشاب ناصر نايف تحمل عنوان "على قد المحبة"، وذلك عبر موقع الشهير اليوتيوب.

ويشار الي ان أغنية "على قد المحبة"، من كلمات الشاعر ضي ومن ألحان ياسر بوعلي.

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وتقول الاغنية

على قد المحبه أغراب على قد الوله مقهور وعلى قد المعزة عتاب وعلى قد الغلا معذور ومابي تفتّح الأبواب على كل خافي مستور تضيع اعمارنا بحساب ويقتلنا الندم بالدور أنا مدري وش اللي

جاب شعورٍ بس بليا شعور فزع لك ظني اللي خاب يداري خاطري المكسور ابرضى بك بليا أسباب لأني عالرضا مجبور وإذا به شك إنّا أحباب على اليمكن انا مشكور أمشّي صدقك الكذاب وأعدي لو تلف وتدور أغظ طرفي واداري الباب وتشكيلي طويل السور.