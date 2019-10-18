فيديو.. "تحيرك" لعمر دياب تتخطى 5 ملايين مشاهدة

تخطت أغنية النجم عمرو دياب "تحيرك" من ضمن ألبومه "أنا غير"، حاجز 5 ملايين مشاهدة، وذلك عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". ملايين مشاهدة، وذلك عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". "تحيرك"، من كلمات الشاعر محمد القاياتي، ومن ألحان المطرب محمد حمزة، ومن توزيع موسيقي طارق مدكور.

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