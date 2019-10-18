تعرف على سبب اعتذار نيكول سابا لإحياء حفل بمصر

أعلنت النجمة نيكول سابا، عن اعتذارها من احياء حفل بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة المنيا، وذلك عبر حسابها بموقع التدوينات الشهير تويتر.

وحيث كتبت "سابا" في تدوينه قائلة:" اعتذر من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في المنيا والقائمين عليها عن

عدم قدرتي إحياء الحفل غدًا وذلك نظرًا للظروف التي نمرّ بها نحن اللبنانيين والتي يمرّ بها بلدي لبنان.

وأضافت: "مما حال دون مجيئي وسفري إلى القاهرة على أمل

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أن أراكم مجددًا بحفل آخر ورجاءً ادعوا لبلدي":.

يشار أن آخر أعمال نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

"الهيبة" بطولة كلا من: تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.