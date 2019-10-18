فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد رحيله ..تعرف علي جنسية والد أحمد مكي

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كشفت الممثلة إيناس مكي عن وفاة والدها ووالد الفنان أحمد مكي في دولة الإمارات.

وكان أحمد مكي كشف في أكثر من حوار إعلامي أن والده جزائري الجنسية، مشيرا إلى أن الفنان الشهير ولد في وهران بغرب الجزائر لأب جزائري وأم مصرية ثم انتقل إلى مصر مع والدته ونشأ في حي”الطالبية”.

وسافر أحمد مكى برفقة أسرته لحضور مراسم الدفن بالأراضي الإماراتية، حيث توفى والده.

من ناحية أخرى، يحضر أحمد مكي حاليا لمسرحية بعنوان “حزلقوم” ليتم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية .

وكانت آخر أعمال مكى مسلسل “خصانة بشياكة” وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم بيومى فؤاد ، انتصار ، ويزو ، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

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