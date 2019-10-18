تراند اليوم : بين يد الله .. وفاة والد الفنان أحمد مكي بأبو ظبي

توفى والد الفنان أحمد مكى، خلال إقامته فى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسافر أحمد مكى برفقة أسرته لحضور مراسم الدفن بالأراضى الإماراتية.

وكتبت إيناس مكي عبر حسابها على Facebook: “انا لله و انا اليه راجعون أسألكم الدعاء لوالدي / مكي بده ربنا يرحمه و يحسن اليه و يستقبله برحمته و كرمه”

يشار إلى أن أحمد مكي يحضر حالياً لمسرحية بعنوان “حزلقوم” ليتم عرضها في موسم الرياض بالسعودية.

وكانت آخر أعمال مكى مسلسل “خصانة بشياكة” وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم بيومى فؤاد ، انتصار ، ويزو ، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.