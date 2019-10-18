تراند اليوم : من أعلي جبال سويسرا .. أحمد سعد يغني يامدلع

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” فيديو له من أعلى أحد جبال سويسرا.

وظهر سعد وهو يغني جزءا من أغنيته الجديدة “يا مدلع”، وكتب سعد في تعليقه على الفيديو: “من على أجمل جبال سويسرا، يا مدلع”.

ويعيش الفنان أحمد سعد، حالة من النشاط الفني، إذ طرح أحدث أغانيه “يا مدلع”، على طريقة الفيديو كليب، والتي اقتربت من تخطي حاجز الـ3 ملايين مشاهدة عبر الموقع.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه البعض الألبوم كاملًا قال “سعد” لمصراوي في تصريحات سابقة، إنه قرر بالاتفاق مع المنتجين محسن جابر ونجله محمد، وهشام الجزار، أن يتم طرح أغاني الألبوم على فترات.