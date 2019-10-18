فن ومشاهير

شاهدوا نادين نسيب نجيم تشارك في التظاهرات وترد على الانتقادات

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 09:57 مساءً - توجهت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ وعدد آخر من الممثلين والفنانين إلى ساحة رياض الصلح للمشاركة في التظاهرات الشعبية الرافضة لسياسة الضرائب الجائرة ولمشاركة اللبنانيين وجعهم ورفضهم للوضع الإقتصادي المتردي وفي دعوة لرحيل السلطة القائمة.
وعبرت نادين نسيب نجيم عن غضبها من التعليقات المسيئة وقالت في منشور لها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :”مس للشعب لكل حدا ماسك التلفون و نازل انتقاد و بهدلة تحت كل بوستاتي على أساس انه هني قلبن عل وطن … ناطرينن ينزلوا”.


وكانت أعادت مشاركة مقطع فيديو نشره أحد المحتجين توجهت فيه للناس أيضاً بأنها تكبدت عناء القيادة من منزلها في جل الديب لمدة ساعتين لتكون إلى جانب المتظاهرين من أجل الناس.
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