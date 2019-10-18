أحمد فهمي يضحك الجميع بعد الحزن بسبب تفصيل في جسمه.. وهنا الزاهد تشتكي

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 09:57 مساءً - نشر الفنان أحمد فهمي، على حسابه على تطبيق “إنستغرام”، صورة جديدة له لفتت انتباه الكثير من المتابعين.

وظهر فيها وهو يمارس السباحة وأحدث ضجة من خلال لتعليق حيث نبه إلى احد التفاصيل وكتب معلقاً: “رجلي مبوظة الصورة” قبل أن يضيف: “كوميدي”.

وتفاعل معه عدد كبير جداً من المتابعين الذين أشاروا بمعظمهم إلى أنهم لم ينتبهوا إلى ذلك لولا إشارته إليه.

وجاء في التعليقات: “مكنتش قولت مكنش حد خد بالو” و”محدش هياخد باله انت اللي خلتنا ناخد بالنا من كلامك” و”مكنتش واخد بالي غير لما انت كتبت الكومنت” و”اعمل لها فوتشوب”.

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ويعتبر هذا الظهور الأول للفنان على التطبيق بعد وفاة الممثل طلعت زكريا. وقد حققت الصورة أكثر من 81 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن زوجته هنا الزاهد لفتت الأنظار بعدما نشرت عبر خاصية “ستوري” على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إعلاناً أشارت فيه إلى وجود حساب مزيف باسمها.

وعلق: “الأكونت ده مش أنا. يا ريت كله يعمله ريبورت. الأكونت الوحيد بتاعي اللي عليه العلاكة الزرقة”.