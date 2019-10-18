شاهدوا.. إعلامية عربية تستفز السعوديين وتصدم الجميع بكشف جنسيتها الحقيقية

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 09:57 مساءً - أحدثت الإعلامية أريج عبدالله ضجة كبيرة بعد نشرها فيديو لفت أنظار الكثيرين عبر حسابها الخاص على “سناب شات”.



وعرضت صورة لجواز سفرها مشيرة إلى أنها تحمل الجنسية السورية. وهو ما أطلق موجة واسعة من التعليقات حيث انتشر بشكل كبير وسم (هاشتاغ) “أريج عبدالله تستفز السعوديين”.



وتعرضت الإعلامية من خلاله لموجة من الانتقادات القاسية واللاذعة حيث اعتبر عدد كبير من المتابعين أنها كانت تدعي أنها سعودية وتمارس حياتها على هذا الأساس، ما رأوا فيه استغلالاً وخداعاً لهم.

ورغم ذلك لم يصدر عن الإعلامية أي رد أو تعليق على أي من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويذكر أن أريج كثيراً ما تتعرض للنقد بسبب مظهرها حيث يرى منتقدوها أنها تعتمد إطلالات غير أنثوية.