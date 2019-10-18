حسن الرداد يعرض عمله المسرحي "لوكاندة الأوباش"للمرة الأولى في الرياض

القاهرة - لايف ستايل يخوض الفنان حسن الرداد تجربته المسرحية الأولى من خلال "لوكاندة الأوباش" الذي يحضر لها حالياً. وأعلن حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام أن العرض الأول لمسرحية "لوكاندة الأوباش" سيكون بالمملكة السعودية من خلال موسم الرياض والذي تستمر فعالياته حتى شهر ديسمبر، ويتضمن عددا كبيرا من الأنشطة والحفلات والفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية وغيرها. ويشارك حسن الرداد بطولة المسرحية ماجد المصري وهي من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي. قد يهمك أيضاً :

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