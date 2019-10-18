شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يطرب طلاب الجامعة المصرية الصينية فى أولى فقرات حفلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، المطرب تامر عاشور أولى فقرات حفل الجامعة المصرية الصينية، مرحبا بالطلاب، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وقدم تامر عاشور باقة مميزة من أغنياته القديمة إضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "أيام"، منها: "انطق، مشوفناش، حكايات، ده حكاية، وقت الوداع، يا أهلا، كل شىء راح مننا، أيام، كلموها عنى، بقاله كتير، تسلم، باى باى، بقالى زمان، حبيبى أنت حبيبى، محظوظ، فى بالى"، كما غنى أغنيات من ألحانه لنجوم آخرين منها، "طيب طيب" لمحمد فؤاد، وأغنية "تحدى".

ومن المقرر أن يحيى فقرات الحفل محمود العسيلى، ومحمد عدوية، والمطرب الشعبى محمود الليثى، ومن المقرر أن يشدو لطلاب الجامعة المصرية الصينية بأجمل أغنياتهم.

وطرح تامر عاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مرة"، و"خلصانة.