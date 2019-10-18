شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثانى لـ مسلسل جايسون موموا الجديد See قبل طرح الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة +Apple Tv عن تجديدها لـ مسلسل الدراما والخيال العلمى See للموسم الثانى قبل عرض الموسم الأول من العمل الذى سيبدأ عرضه في 1 نوفمبر المقبل، مع بدء عمل الخدمة الجديدة، ويسرد المسلسل الجديد حقبة الهنود.

ويقوم ببطولة المسلسل كل من النجم العالمى جايسون موموا، الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا-بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشي ماداكابي، كريستيان سلون، كما كلفت الحلقة الواحدة من المسلسل 15 مليون دولار، والعمل سيتكون من 10 حلقات.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم تجديد مجموعة من مسلسلات الخدمة الجديدة وهم Dickinson، و Little America، و Home Before Dark أيضا.

وكان قد انضم بطل مسلسل Sons of Anarchy الممثل تشارلي هونام إلى المسلسل الجديد Shantaram المقرر عرضه على Apple Tv+، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

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استنادا إلى كتاب جريجوري ديفيد روبرتس، تدور سلسلة الدراما حول قصة لين، وهو رجل هارب من سجن أسترالي يتطلع إلى الاندماج داخل المجتمع في مدينة بومباي المزدحمة، بمعزل عن العائلة والأصدقاء حتى يجد حياة جديدة في الأحياء الفقيرة في الهند، ومن هنا تبدأ مغامراته.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج Shantaram في أكتوبر، ولم تعلن شركة أبل بعد عن موعد العرض الأول، وكان قد استمر عرض مسلسل Sons of Anarchy من عام 2008 إلى 2014، وطرح منه 7 مواسم، تضمنت 92 حلقة، بانتهاء المسلسل الشهير Sons of Anarchy، واستكملتها شبكة قنوات "fx" بمسلسل جديد يحملاسم العصابة الشهيرة Mayans M.C التى ستواصل التوغل والسيطرة على مناطق عصابة "ابناء الفوضى" بعد توقفها.