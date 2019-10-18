تراند اليوم : إسلام سعيد يفسر نظرية أختراق الأحلام في فيلم Inception

نشر اليوتيوبر إسلام سعيد عبر قناته الشخصية علي موقع يوتيوب ثاني حلقات برنامجه الجديد MovieVerse .

وتحدث أسلام عن معركة اللاوعي في فيلم Inception و الفكرة العامة التي يشعر بها الشخص عن الخلود الي النوم في عقله الباطن و كيفية اختراق الاحلام وغيرها من القضايا التي ناقشها الفيلم .

إسلام سعيد يكشف نظريات فيلم Interstellar

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inception هو فيلم خيال علمي من إنتاج عام 2010، قام بكتابته وإخراجه وإنتاجه كريستوفر نولان. الفيلم من بطولة كل من ليوناردو دي كابريو وكين واتانابي وجوزيف غوردون-ليفيت وماريون كوتيار وإلين بيج وسيليان مورفي وتوم هاردي وديليب راو وتوم برينجر ومايكل كين. يلعب دي كابريو دور دوم كوب، جاسوس متخصص أو لص تجسس للشركات. يتألف عمله من استخلاص معلومات تجارية قيمة في سرية تامة من عقل أهدافه الباطن، بينما هم نائمون ويحلمون. كون كوب غير قادرا على زيارة ولديه، تُعرض عليه فرصة لاسترجاع حياته القديمة مقابل مَهمة شبه مستحيلة: “الاِزْدِراع”، وهو زرع فكرة في لاوعي هدف.