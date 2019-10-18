تراند اليوم : شاهد.. أول صورة تظهر حمل حنان مطاوع

تكتمت الفنانة حنان مطاوع خلال فترة حملها على الخبر، ولم تنشر خلال هذه الفترة أي صورة تظهر او تشير إلى حملها من ‏قريب أو بعيد.‏

نشرت حنان مطاوع قبل قليل، عبر حسابها الشخصي على Instagram، صورة مُركبة، ظهرت فيها في 3 مراحل مختلفة، أثناء ‏حملها وبعد الولادة وفي الوقت الحالي، وعلقت على الصورة قائلة: “الشهر التاسع، تاني يوم ولادة، بعد شهر وأسبوع من ‏الولادة، اللهم لك ألف حمد وشكر، اللهم باركلي في أماليا وأمير وأمي وعافيتي، وأسعد كل الناس”.‏

يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “لمس أكتاف” من بطولة ‏ياسر ‏جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، كرم جابر، هبة ‏عبد ‏الغني، كارولين خليل، ‏وتأليف ‏هاني سرحان، للمخرج حسين المنباوي، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي.‏