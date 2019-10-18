تراند اليوم : شاهد.. أول صورة تظهر حمل حنان مطاوع

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تكتمت الفنانة حنان مطاوع خلال فترة حملها على الخبر، ولم تنشر خلال هذه الفترة أي صورة تظهر او تشير إلى حملها من قريب أو بعيد.
نشرت حنان مطاوع قبل قليل، عبر حسابها الشخصي على Instagram، صورة مُركبة، ظهرت فيها في 3 مراحل مختلفة، أثناء حملها وبعد الولادة وفي الوقت الحالي، وعلقت على الصورة قائلة: “الشهر التاسع، تاني يوم ولادة، بعد شهر وأسبوع من الولادة، اللهم لك ألف حمد وشكر، اللهم باركلي في أماليا وأمير وأمي وعافيتي، وأسعد كل الناس”.
يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “لمس أكتاف” من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، كرم جابر، هبة عبد الغني، كارولين خليل، وتأليف هاني سرحان، للمخرج حسين المنباوي، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي.