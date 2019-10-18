جينيفر أنيستون تحصل على مبلغ صخم عن «The Morning Show»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع فني عالمي أن مسلسل ​The Morning Show​ الذي سيجمع النجمة والممثلة الأمريكية ​جينيفر أنيستون​ مع النجمة ريس ويذرسبون والذي سيعرض في شهر نوفمبر عام 2019، ستكون كلفة عرض كل حلقة منه 15 مليون دولار، أي ما يقارب 300 مليون دولار للموسمين.

ومن المقرر أن تتقاضى كل من النجمة العالمية جينيفر أنيستون، وويذرسبون 2 مليون دولار عن كل حلقة لكل نجمة، اي ستتقاضى كل واحدة منها حوالي 40 مليون دولار عن الموسمين.

والجدير بالذكر أن مسلسل The Morning Show تدور أحداثه في إطار كوميدي درامي، حيث تلعب جينفر انيستون دور اليكس، التي يطرد شريكها ميتش كيسلر والذي يقوم بدوره ستيف كارل بسبب التحرش الجنسي، وتحارب جينفر منافستها الجديدة في البرنامج وهي الموهبة الصاعدة برادلي جاكسون وتقوم بدورها ريس ويذرسون.

Advertisements

وعلى جانب أخر، تعرضت النجمة الأمريكية الشهيرة جينيفر أنيستون، وصديقتها النجمة العالمية كورتني كوكس، مؤخرا، لحادث طائرة مرعب خلال رحلة على متن طائرة متجهة إلى المكسيك.

وبحسب موقع فني عالمي، فإن الممثلتين الشهيرتين كانتا صباح يوم الجمعة على متن طائرة خاصة في طريقها إلى مدينة كابو سان لوكاس في المكسيك لحضور إحدى الحفلات الفنية.

كما كشفت جريدة الديلي ميل البريطانية قائلة : خلال الإقلاع من مطار لاس في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية فقدت الطائرة إحدى عجلاتها لأسباب مجهولة.

وبالرغم من الحادث، نجح سائق الطائرة في الإقلاع والدخول إلى الأجواء المكسيكية، إلا أن الرحلة لم تتم كما يجب، وقد قرر طاقم الطائرة العودة إلى كاليفورنيا، بعد أن رأى أن الهبوط سوف يكون غير آمن في المكسيك، حسب الصحيفة البريطانية.